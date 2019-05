Fahndung in Köln : 90-Jähriger im Hausflur überfallen

Fahndung in Köln

Köln Ein Rentner ist in Köln im Flur seines Wohnhauses überfallen worden. Der 90-Jährige war gerade vom Einkaufen nach Hause gekommen, als ein Unbekannter ihn angriff.

Die Polizei fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter, der 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß ist. Er soll am Dienstag, 21. Mai, den 90 Jahre alten Mann im Kölner Stadtteil Mülheim überfallen und beraubt haben.

Am Tattag kam der Rentner gegen 12.30 Uhr mit seinen Einkäufen nach Hause, als er vor dem Aufzug in dem Mehrfamilienhaus von hinten gestoßen wurde. Er konnte sich nach eigenen Angaben noch an der Wand abstützen. Der Täter entriss dem Mann die Geldbörse und lief weg.