Fahndung: Messerstecher verletzt 21-Jährigen vor Kölner Diskothek

Köln Vor einer Kölner Diskothek hat ein unbekannter Täter in der Nacht einen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Der 21-Jährige kam ins Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stand der 21-Jährige am frühen Sonntag gegen 4.30 Uhr am Eingang der Diskothek „E-Feld Cologne“ an der Venloer Straße in Bickendorf, als ihm ein Unbekannter ein Messer in den Oberschenkel rammte.