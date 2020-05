Zeugensuche : Frau soll 84-jährigen Mann in Köln getreten und geschlagen haben

Köln Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Kölner Polizei nach einer Frau, die vor sechs Monaten einen 84 Jahre alten Mann geschlagen und getreten haben soll.

Die Tat geschah nach Angaben der Polizei am 17. Oktober 2019 in der Trankgasse in der Kölner Innenstadt. Laut Polizei war der 84-jährige Mann aus Bedburg am Tattag gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Trankgasse unterwegs. In Höhe eines Hotels soll die Frau mit einem E-Scooter an dem Senior vorbeigefahren sein und ihn angerempelt haben.