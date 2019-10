Sorge vor gewaltbereiten Teilnehmern : Polizei prüft Verbot der Kölner Kurden-Demo

Foto: dpa/Paul Zinken Demonstranten halten bei einer Protestaktion gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien Fahnen der Autonomen Region Kurdistan. (Archiv).

Köln Vor der Großdemonstration gegen die türkische Militär-Offensive in Nordsyrien am Samstag prüft die Kölner Polizei ein Verbot. Oberbürgermeisterin Henriette Reker fordert die Teilnehmer zu gewaltfreiem Protest auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kölner Polizei prüft ein Verbot der angekündigten Groß-Demo in Köln gegen die türkische Militär-Offensive in Nordsyrien. Durch den Austausch mit anderen Sicherheitsbehörden habe man konkrete Anhaltspunkte, dass sich mehrere Tausend gewaltbereite Menschen auf die Teilnahme an der Demo vorbereiteten, sagte Polizeipräsident Uwe Jacob am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Die Veranstalter - mehrere linke Bündnisse - hatten 15.000 Teilnehmer angemeldet, darunter viele Kurden. Da europaweit zu der Demo aufgerufen worden sei, rechne man nun aber mit mindestens 20.000 Teilnehmern, sagte Jacob - auch aus dem türkisch-nationalistischen Milieu.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). Foto: dpa/Marius Becker

Nach mehreren Ausschreitungen bei anderen Demos in den vergangenen Tagen seien gewalttätige Aktionen am Samstag nicht auszuschließen. Daher werde man mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein und Wasserwerfer bereit stellen, sollte die Demo stattfinden. Aufgerufen zum Protest haben zwei linke Bündnisse unter dem Motto „Gegen den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien - Solidarität mit Rojava“.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker teilte am Freitagnachmittag mit: „Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut und Köln als tolerante und vielfältige Stadt steht immer wieder für Meinungsfreiheit ein.“ Sie ruft alle Teilnehmer dazu auf, friedlich zu demonstrieren: „Für alle gilt: Meinungsfreiheit hat ihren Platz in Köln, wer aber Gewalt sucht, hat in Köln nichts verloren.“

Derart große Demonstrationen seien durch Verkehrssperrungen und Einschränkungen auch immer eine Belastung für eine Stadt, den Einzelhandel und ihre Bewohner, wie Reker sagte. „Ich werbe um Verständnis und habe aber auch gleichzeitig die Erwartung, dass sich die Veranstalter dessen bewusst sind, dementsprechend verhalten und auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einwirken.“

Auch Polizeipräsident Uwe Jacob appellierte bereits im Laufe der Woche an alle Beteiligten: „Wir werden mit der Bereitschaftspolizei und Zivilkräften die Augen offen halten und unser Möglichstes tun, um Provokationen früh zu erkennen, sie zu unterbinden und Ausschreitungen zu verhindern.“

Von den zentralen Versammlungspunkten Ebertplatz und Chlodwigplatz wollen die Teilnehmer zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung auf den Hohenzollernring - eine der Hauptverkehrsstraßen in der Kölner Innenstadt - ziehen. Für die Demonstration werden große Teile der Innenstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt.

(hsr/dpa)