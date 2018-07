Köln: Pferde und Kutschen auch 2019 im Rosenmontagszug

Köln Im Kölner Rosenmontagszug wird es auch in Zukunft Pferde und Kutschen geben. Dies hat das Festkomitee Kölner Karneval nun bekannt gegeben. Mehrere Pferde waren in diesem Jahr im Zug durchgegangen, es gab Verletzte - und viel Kritik.

Mehrere Pferde an einer Kutsche sind während des Rosenmontagszugs im Februar in Köln durchgegangen. Fünf Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Trotzdem will das Festkomitee Kölner Karneval an der Tradition festhalten, Pferde im Zug mitgehen zu lassen.