Protest gegen Lederprodukte Peta demonstriert in Köln mit Berg aus „gehäuteten“ Menschen

Köln · Mitten in der Kölner Innenstadt hat es am Samstagnachmittag eine größere Protestaktion der Tierschutzorganisation Peta gegeben. Rund 30 Aktivisten prangerten den Konsum von Lederartikeln an.

05.10.2024 , 17:54 Uhr

Peta-Aktivisten bei ihrer Aktion in Köln. Foto: PETA Deutschland e.V.

Als Berg geschundener und gehäuteter Körper posierten etwa 30 Aktive der Tierrechtsorganisation in der Schildergasse in Köln die Herstellung und den Konsum von Lederartikeln an. Laut Angaben der Organisation handelte es sich um die größte Peta-Protestaktion des Jahres. Unter dem Motto „Leder tötet" und mithilfe von Morphsuits machten die Aktivisten auf die Qualen von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen und Pferden sowie Kängurus und Reptilien aufmerksam. „Jedes Paar Lederschuhe, jede Handtasche und jeder Gürtel aus Tierhaut erzählt die traurige Geschichte eines fühlenden Lebewesens, das nicht sterben wollte, aber sein Leben für die vermeintliche Mode opfern musste", so Peter Höffken, Fachreferent bei Peta. Neben Kunstleder gäbe es zahlreiche Alternativen wie Apfel- oder Ananasleder, die nachhaltiger produziert werden könnten als die chemisch gegerbte Haut eines Tieres, heißt es vonseiten Petas.

(felt)