Unfall in Köln : Junge Frau von Stadtbahn erfasst und getötet

Köln Mitten im Karnevalstrubel ist es am Rosenmontag zu einem schweren Unfall in Köln gekommen: Eine Frau ist am Barbarossaplatz von einer Bahn erfasst worden.

Die Frau sei am Nachmittag am Barbarossaplatz beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.

Weshalb die Frau trotz der anfahrenden Bahn auf die Gleise lief und ob sie selbst zum Karnevalfeiern unterwegs war, blieb zunächst unklar. Die Identität der Toten müsse ebenfalls noch geklärt werden, hieß es von der Polizei.

Erst an Weiberfastnacht war eine Frau in Köln bei einem ähnlichen Unfall ums Leben gekommen. Die 29-Jährige aus Düren war im Bahnhof Köln-Ehrenfeld ins Gleis gefallen und von einem Zug erfasst worden.

(hsr/dpa)