Nach Überfall in Köln : Passanten verfolgen Supermarkt-Räuber

Nach Überfall in Köln

Köln Mehrere Supermarkt-Kunden und Passanten haben gemeinsam einen Dieb verfolgt. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei festgenommen werden.

Der Mann soll am Mittwoch in einem Kölner Supermarkt einer Kassiererin die Geldkassette aus den Händen gerissen haben, teilte die Polizei Köln am Donnerstag mit.