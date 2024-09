Einsatz in Köln Scharfe Handgranate unter ausgebrannten SUV gefunden

Köln · In Köln-Ostheim ist in der Nacht zu Mittwoch ein BMW X6 in Brand geraten. Was die Beamten unter dem ausgebrannten Wagen gefunden haben, war eine scharfe Handgranate. Wie es dann weiterging.

18.09.2024 , 12:48 Uhr

10 Bilder So arbeitet die Feuerwehr in NRW 10 Bilder Foto: dpa/Marijan Murat

Nach dem Brand eines BMW X6 in der Nacht zu Mittwoch auf dem Uta-Renn-Platz in Köln-Ostheim haben Polizisten nach dem Feuerwehreinsatz unter dem Auto eine scharfe Handgranate entdeckt. Hinzugezogene Spezialisten des LKA sprengten die Granate am Fundort. Ein sicherer Transport sei laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht möglich gewesen. Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 2.45 Uhr einen lauten Knall gehört, den brennenden Wagen auf dem Parkplatz bemerkt und den Notruf gewählt. Für die Einsatzmaßnahmen hatten Polizisten den Bereich zwischen der Rösrather Straße und der Ludwig-Ronig-Straße bis 8 Uhr großräumig abgesperrt. Die Spurensicherung sowie erste Ermittlungen am Brandort sind laut Polizei nun abgeschlossen. Wegen möglicher Bezüge zur organisierten Kriminalität hat das Kriminalkommissariat 21 die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Feuerwehr in NRW

(dtm)