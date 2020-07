In Düsseldorf flogen Flaschen : Viele Feiernde verstoßen gegen Corona-Regeln in Köln

Köln/Düsseldorf Mitarbeiter des Kölner Ordungsamtes haben am Wochenende erneut Menschenansammlungen und Partys aufgelöst. In Düsseldorf wurden Flaschen auf Polizeibeamte geworfen.

Am Aachener Weiher/Hiroshima-Nagasaki-Park meldete die Polizei dem Ordnungsdienst am Freitagabend eine Party mit mehr als 100 Personen. Teams des Ordnungsdienstes lösten die unzulässige Veranstaltung auf, die Personalien der Verantwortlichen wurden aufgenommen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen diverser Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Am Niehler Hafen/Am Molenkopf meldeten Anwohner am Freitagabend eine Technoparty. Gegen 23.15 Uhr stellten die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes rund 200 Personen fest, die am Rheinufer und im Cranachwäldchen feierten. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei des Landes NRW, der Kölner Polizei und Diensthunden durchkämmten Teams des Ordnungsdienstes das stark vermüllte Areal. 15 bis 20 Kleingruppen wurden aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Personen flüchteten teilweise auch bei Eintreffen der Einsatzkräfte. Kräfte der Bereitschaftspolizei trafen vier Männer an, die in einem Einkaufswagen eine große Musikbox vor sich herschoben. Die Beamten stellten die Personalien fest und übergaben an den Ordnungsdienst. Der Einsatz war gegen 3 Uhr beendet.

Im Pop-up-Biergarten an der Vogelsanger Straße, der an diesem und nächsten Wochenende zunächst testweise in Betrieb ist, blieb die Lage am Freitag und Samstagabend entspannt. Hier verzeichnete der Ordnungsdienst nur geringfügige Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung.

Im Kwartier Latäng registrierte der Ordnungsdienst am Samstag etwa 200 Personen vor einem Kiosk am Zülpicher Platz. Die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes sprachen die Menschen vor den Lokalen an. Gegen 0.15 Uhr waren alle Außengastronomien der Betriebe geschlossen.

Am Samstagabend waren die Außengastronomien entlang der Zülpicher Straße nach Angaben der Stadt vollständig ausgelastet. Hygieneregeln wurden von den Gastronomen weitestgehend eingehalten, von den Kunden vor den Lokalen hingegen nicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Nach Schließung der Außengastronomie-Flächen kamen bis zu 450 Leute vor dem Kiosk auf der Platzfläche zusammen.

In Düsseldorf ermittelte die Polizei in der Nacht zu Sonntag drei Männer, nachdem aus einer Gruppe heraus an der Freitreppe Glasflaschen auf Polizisten geworfen worden waren. Die 20, 29 und 30 Jahre alten Männer müssen nun mit Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

In Kamp-Lintfort feierten in der Nacht zu Sonntag 300 Leute einen Geburtstag auf dem Gelände einer ehemaligen Zeche. Die Polizei löste die Veranstaltung auf und stellte mehrere Anzeigen. Ein 24-jähriger Krefelder wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er sich aggressiv verhalten hatte.

