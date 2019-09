„Ich bitte um Vertrauen“ : Kölner Oberbürgermeisterin Reker tritt für zweite Amtszeit an

Kölner Oberbürgermeisterin Reker tritt für zweite Amtszeit an

Köln Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit offiziell angekündigt. 2015 war sie mit mehr als 52 Prozent gewählt worden.

„Ich bitte die Kölnerinnen und Kölner um ihr Vertrauen für weitere fünf Jahre“, teilte die parteilose Politikerin in einem Video bei Facebook am Donnerstagmorgen mit. Reker hatte ursprünglich in einer Pressemitteilung eine Erklärung für Donnerstag, 10 Uhr, angekündigt.