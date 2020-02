Teilnahme an „Köln gegen Rechts“-Demo : Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagt Karnevalstermine ab

Teilnahme an „Köln gegen Rechts“-Demo

Köln Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat alle Karnevalstermine für Freitagabend abgesagt. Sie nimmt stattdessen an einer Demo von „Köln gegen Rechts“ auf dem Roncalliplatz teil.

„Nach dem furchtbaren rassistischen Mordanschlag in Hanau mit zehn Toten, vielen Verletzten und dem unfassbaren Leid, das über Familien und Freunde der Opfer und die ganze Stadt Hanau gebracht wurde, ist es mir wichtig, als Oberbürgermeisterin der Stadt Köln ein Zeichen zu setzen“, begründet Henriette Reker ihre Absage. „Ich werde deshalb am Freitagabend um 18 Uhr auf dem Roncalliplatz an der Demo von ‚Köln gegen Rechts‘ teilnehmen. Wir müssen gemeinsam gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gehen.“