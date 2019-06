Köln : Morddrohung gegen Oberbürgermeisterin Henriette Reker eingegangen

Köln Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat eine Morddrohung erhalten. Die Polizei in Köln bestätigte am Mittwochabend entsprechende Informationen.

Die Drohung sei nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eingegangen , sagte ein Polizeisprecher. Ob es einen Zusammenhang mit dem Verbrechen gebe, könne er nicht sagen. Zuständig sei zentral das Landeskriminalamt Berlin, da neben Reker auch andere Politiker Drohungen erhalten hätten.

Nach Informationen von „Bild“ und WDR gibt es innerhalb Deutschlands mehrere Drohungen gegen Politiker, sie sollen sich unter anderem gegen den Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Andreas Hollstein, richten. Vom Landeskriminalamt war am Abend keine Stellungnahme zu erhalten.

Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“, dem der Drohbrief vorliegt, fordert der Erpresser bis Ende August 100 Millionen Euro in Bitcoins. Weiter schreibt der Erpresser, dass er Reker und andere Politiker „hinrichten´“ lassen will. Mit dem Mord an Lübcke sei die „Phase der bevorstehenden Säuberungen“ eingeleitet. „Es werden ihm noch viele weitere folgen. Unter anderem Sie beide.“