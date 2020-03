Nachricht aus der Quarantäne : „Ich bin entsetzt“ - Henriette Rekers Appell an die Kölner

Köln Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker appelliert mit einer Sprachnachricht an alle Kölner, ihre Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren. Sie sei entsetzt, dass einige noch nicht verstanden hätten, wie ernst die Lage sei.

„Liebe Kölnerinnen und liebe Kölner, hier spricht Henriette Reker“ - Kölns Oberbürgermeisterin hat sich mit einer Sprachnachricht aus ihrer zweiwöchigen Corona-Quarantäne gemeldet. „Ich möchte Ihnen sagen, dass ich entsetzt darüber bin, dass auch in Köln einige anscheinend noch nicht verstanden haben, wie ernst die Lage ist“, sagt sie. Sie bittet alle Kölner, ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren: „Ein Kaffee oder ein Kölsch mit Freunden in der Sonne mag verlockend sein, aber es ist jetzt nicht mehr möglich.“

Rekers Appell ist auch eine Warnung: „Die staatlichen Behörden werden nicht davor zurückschrecken, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn festgestellt wird, dass all diese Appelle ins Leere laufen. Sie haben es in der Hand, wie es weitergeht! Wir alle gemeinsam haben es in der Hand.“

Reker ist nach einem Kontakt mit einem Corona-Infizierten bis Ende kommender Woche zu Hause in ihrer Wohnung. „Ich habe nichts, ich fühle mich pudelwohl“, sagte die 63-Jährige am Morgen. „Ich komme damit deswegen ganz gut zurecht, weil ich hier jetzt arbeite wie im Büro auch. Ich bekomme hier meine Akten, und ich telefoniere ganz viel. Deswegen merke ich den Unterschied vielleicht nicht so wie andere. Ich sitze einfach nur an einer anderen Stelle.“