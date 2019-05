Scooter sollen Verkehr entlasten : Aufspringen, Gas geben - NRW-Städte bereiten sich auf E-Roller vor

Köln Bald sollen E-Tretroller auch auf deutschen Straßen zugelassen werden. Die Metropolen in Nordrhein-Westfalen bereiten sich vor. Werden die Scooter eine Entlastung für den Verkehr oder ein weiteres Ärgernis?

Es ist wie mit dem Fahrrad, auch das Rollerfahren verlernt man nicht: Ein kurzer Antritt, Gas geben, um Kurven fahren. Die Bedienung von Tretrollern mit Elektromotor ist kinderleicht, zumal die Füße nur beim Start Schwung holen müssen. So leicht, dass es sich vergessen lässt, wie schnell man unterwegs ist - mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde. Auf einem Fabrikgelände in Köln können die E-Scooter der deutschen Verleihfirma Tier ausprobiert werden. Mit einer App finden Interessierte die Scooter, per Handykamera werden sie freigeschaltet.

In vielen anderen europäischen Städten gehören sie längst zum Stadtbild. Neben der Firma Tier wollen auch andere große Firmen in Nordrhein-Westfalen an den Start gehen - mit Details halten sie sich aber noch zurück. Ein Sprecher des US-Anbieters Lime erklärte: „Grundsätzlich ist für 2019 geplant, in allen größeren deutschen Städten und Regionen aktiv zu sein. Städte wie Düsseldorf, Köln oder Dortmund befinden sich natürlich in der engeren Auswahl.“ Hive vom Fahrdienstleister MyTaxi sieht NRW als „sehr wichtigen Markt“ an. Die US-Firma Bird steht nach eigenen Angaben mit verschiedenen Städten im Land in Kontakt.