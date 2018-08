Köln: NRW akzeptiert Urteil nach Prozess gegen Ex-Förderschüler

Klage in Köln

Nenad Mihailovic in Köln-Höhenhaus, wo er mit seiner Familie lebt. (Archivbild) Foto: hauser

Köln Im Schadenersatz-Prozess zwischen einem früheren Förderschüler und dem Land Nordrhein-Westfalen will das Land die Entscheidung des Gerichts akzeptieren. Der 21-jährige Nenad Mihailovic war viele Jahre zu Unrecht auf Förderschulen.

„Wir werden nicht in Berufung gehen“, sagte ein Sprecher der zuständigen Kölner Bezirksregierung am Donnerstag auf Anfrage der dpa. Damit dürfte das Urteil des Kölner Landgerichts von Mitte Juli rechtskräftig werden, wonach der junge Mann Anspruch auf Entschädigung hat. Er war jahrelang zu Unrecht auf eine Förderschule für geistige Behinderung geschickt worden. Laut Urteil hat das Land seine Amtspflichten verletzt, weil es den Förderbedarf nicht regelmäßig überprüft hatte.

Nenad Mihailovic hatte Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro gefordert. Er sagte, in all den Jahren auf den falschen Schulen habe er sich „wie im Gefängnis gefühlt“. Durch den erzwungenen Besuch der Förderschule für geistige Entwicklung seien ihm Chancen verbaut worden - unter anderem die Möglichkeit, früher seinen Hauptschulabschluss zu machen und mit 16 Jahren eine Ausbildung zu beginnen. Später hatte er den Hauptschulabschluss auf einem Berufskolleg nachgeholt - als einer der Klassenbesten.