Notruf in Köln war zeitweise nicht erreichbar

Köln Ungewöhnliche Situation am Dienstagvormittag: Das Kölner Polizeipräsidium war zeitweise telefonisch nicht erreichbar. Nach kurzer Zeit gab es dann aber Entwarnung.

Wie das Polizeipräsidium Köln bei Twitter schrieb, war von der Störung auch der Notruf 110 betroffen. Menschen, die die Polizei rufen wollen, wurden in dem Posting gebeten, sich in Notfällen an die Notrufnummer der Feuerwehr (112) zu wenden.