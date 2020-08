Störung beim Polizeipräsidium : Notruf in Köln derzeit nicht erreichbar

Notruf in Köln derzeit nicht erreichbar

Köln Ungewöhnliche Situation am Dienstagvormittag: Das Kölner Polizeipräsidium ist nach eigenen Angaben telefonisch nicht erreichbar.

Menschen, die die Polizei rufen wollen, werden in dem Posting gebeten, sich in Notfällen an die Notrufnummer der Feuerwehr (112) zu wenden.