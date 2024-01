Nach Terrorwarnung für den Dom Noch keine Entwarnung in Köln

Nach einer Einschätzung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen wird die Stärke des ISPK in Afghanistan auf 4000 bis 6000 Personen geschätzt. „Seit mehreren Jahren ist der ISPK dabei, den anderen IS-Ablegern den Rang abzulaufen“, sagt ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. „Der ISPK ist mittlerweile der bei Weitem aktivste und gefährlichste Akteur der dschihadistischen Szene.“ Die Gruppierung sei in den sozialen Medien präsent und auch mit terroristischen Anschlägen, vornehmlich in Afghanistan gegen die Taliban, aber auch mit erkennbaren Versuchen, Anschläge in Europa herbeizuführen, wie der Sprecher sagt. Wie viele Mitglieder des ISPK in NRW sind, lässt sich nicht genau sagen. „Ein geografischer Schwerpunkt liegt aber in den Ballungsregionen – insbesondere in größeren Städten beziehungsweise Metropolregionen im Bereich Rhein-Ruhr“, so die Einschätzung des Ministeriums.