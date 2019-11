Straße gesperrt : Polizeieinsatz an Kölner Mehrfamilienhaus

Polizeieinsatz an Kölner Mehrfamilienhaus

Nach Hinweisen auf eine „unklare Bedrohungslage“ ist die Polizei am Montagvormittag zu einem Einsatz an einem Haus im Kölner Stadtteil Nippes ausgerückt.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen jungen Mann, der im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses auf dem Fensterbrett stand und die Beamten beschimpfte. Verwandte hatten gegen Mittag die Polizei alarmiert, weil sie in Sorge waren, dass der Mann sich etwas antun könnte. Er soll psychisch krank sein.

Die Verhandlungsgruppe der Polizei versuchte, ihn dazu zu bewegen, in die Wohnung zurück zu klettern. Gegen 13.15 Uhr kam es jedoch zu einem Sturz des Mannes. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Schwerinstraße war während des Einsatzes gesperrt. Andere Personen waren nicht in der Wohnung - was zu Beginn des Einsatzes unklar war.