Einsatz in Köln-Nippes : Hausbesetzung und spontane Demo in ehemaliger Kita

Köln Acht Frauen und ein Mann haben am Montag eine leerstehende Kindertagesstätte im Stadtteil Nippes besetzt. Vor dem Haus versammelten sich außerdem rund 70 Demonstranten.

Gegen 13 Uhr am Montag hatten die neun Personen die leerstehende Kita an der Zonser Straße besetzt. Nachdem ein Vertreter der Stadt Köln Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt hatte, traf gegen 17.20 Uhr die Polizei ein. Die neun Besetzer hätten das Haus in Begleitung der Beamten dann freiwillig verlassen, berichtet die Polizei. Derzeit werden die Personen überprüft. Zunächst gab es Informationen, dass sich rund 50 Personen in dem Gebäude aufgehalten hätten, diese bestätigten sich laut Polizei nicht.