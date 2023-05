Prozess in Köln Neugeborenes ausgesetzt - Mutter zu drei Jahren Haft verurteilt

Wegen versuchten Totschlags an ihrem neugeborenen Sohn hat das Kölner Landgericht eine Angeklagte am Freitag zu drei Jahren Haft verurteilt. Laut Urteil hatte sie den Säugling an einem Fußgängerweg ausgesetzt und dadurch seinen Tod billigend in Kauf genommen. Der Junge überlebte. Aufgrund einer unverhältnismäßig langen Verfahrensdauer wegen Überlastung der zuständigen Strafkammer gelten drei Monate der Strafe als bereits vollstreckt.