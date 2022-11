Zeitreise ins alte Paris : Neues Musical „Moulin Rouge“ feiert Galapremiere in Köln

Das Bühnenbild des Musicals „Moulin Rouge“ im Kölner Musical Dome orientiert sich an dem berühmten Variete in Paris. (Archivfoto) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln In Köln eröffnet ein Pariser Nachtclub - zumindest einer, der in einem Musical eine große Rolle spielt. Die neue Produktion „Moulin Rouge!“ feiert Premiere mit allerhand Promis.

Das international bereits erfolgreiche Broadway-Musical „Moulin Rouge!“ feiert am Sonntag (18 Uhr) seine Deutschland-Premiere. Im sogenannten Musical Dome - in Sichtweite des Kölner Doms - werden dabei auch allerhand Promis auf dem roten Teppich erwartet - unter anderem Model Jana Ina Zarrella und ihr Mann, Moderator Giovanni Zarrella.

Bei dem Musical handelt es sich um eine opulente Produktion, die auf dem Film „Moulin Rouge“ von 2001 basiert, in dem Nicole Kidman und Ewan McGregor zu sehen waren. Nach Angaben des Produzenten wurden mehr als 20 Millionen Euro investiert, um den Stoff in Köln umzusetzen. Die Spielstätte strotzt vor verschnörkelten Details und ist in kräftiges Rot getaucht worden. Es sei das erste Mal, dass das Musical, das 2019 am New Yorker Broadway Premiere feierte, in deutscher Sprache produziert werde, erklärten die Macher. Schon vor der feierlichen Premiere waren erste Aufführungen geplant gewesen.