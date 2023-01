Neue Anzeige Neue Wende im Streit um durch Woelki beförderten Pfarrer

Laut Lerg wurden der Strafanzeige eidesstattliche Versicherungen von fünf Personen beigefügt, aus denen sich ergebe, dass die Behauptungen der Meisner-Sekretärin unwahr seien. So habe ein Kauf von Unterwäsche mit anzüglichen Abbildungen nicht stattgefunden. Vielmehr hätten sich jugendliche und erwachsene Reiseteilnehmer über die an vielen Verkaufsständen angebotene Schürze mit Darstellungen der Michelangelo-Skulptur „David“ amüsiert. Was die Saunabesuche angehe, so habe der Pfarrer mit Jugendleitern ein öffentliches Freizeitbad mit Saunawelt in Köln besucht.