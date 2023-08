Ehemaliger „Sternsinger“-Chef Gutachten kritisiert „Machtfülle“ von Winfried Pilz

Ein Gutachten legt dem früheren Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz (1940-2019) Grenzüberschreitungen zur Last, hat aber keine Hinweise auf den Missbrauch von Kindern gefunden. Die „sexualbezogenen Grenzverletzungen“ ereigneten sich demnach im Umgang mit erwachsenen männlichen Mitarbeitern und lagen „unterhalb der Schwelle der zivilen Strafgesetze“. Das katholische Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, das die Untersuchung der Rechtsanwältin Bettina Janssen am Donnerstag in Aachen veröffentlichte, will das von Pilz verfasste Kirchenlied „Laudato si“ aus Respekt vor Betroffenen von sexualisierter Gewalt künftig nicht mehr verwenden.