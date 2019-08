Ebertplatz in Köln : Tatverdächtiger und Opfer sollen vor Messerstich um Drogen gestritten haben

Köln Die Polizei hat nach dem gewaltsamen Tod eines 25-Jährigen am Ebertplatz einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Somalier wird vernommen. Es soll zuvor einen Streit um Drogen gegeben habe.

Nach dem Tötungsdelikt an einem 25 Jahre alten Somalier in der Nacht zu Sonntag hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen identifiziert, das gab sie am Montag bekannt. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten Somalier aus dem Raum Düren, den Polizisten unmittelbar nach der Tat an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring festgenommen hatten.