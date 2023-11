Mann stirbt nach Polizei-Einsatz in Köln Randalierer wütete in Wohnung einer Prostituierten

Es war ein Einsatz unter dem Stichwort „Randalierer“, zu dem Kräfte der Kölner Polizei am frühen Sonntagmorgen alarmiert wurden. In einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt soll der Mann gegen 1 Uhr in einer Wohnung gewütet und herumgebrüllt haben. Auch die Polizisten konnten den Mann nach bisherigen Erkenntnissen nicht beruhigen, sie forderten Verstärkung an und überwältigten ihn schließlich unter Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes, kurz: Taser.