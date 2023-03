25.000 Haushalte in Mülheim ohne Strom Großflächiger Stromausfall in Köln

Gegen 21:20 gingen in Mülheim die Lichter aus. Die Feuerwehr informierte die Anwohner per Radio über den Stromausfall. „Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste, schalten Sie das Autoradio ein, informieren Sie sich in lokalen Medien und wählen Sie nur in Notfällen den Notruf von Polizei und Feuerwehr“, hieß es in der Gefahrenmeldung.