„Abnorme Wasserwerte“ Nach Sabotageverdacht an Kölner Kaserne – Ermittlungen dauern an

Die Bundeswehr stellte zudem nach eigenen Angaben „abnorme Wasserwerte“ fest und leitete weitere Untersuchungen ein, die nach Angaben von Experten aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürften. Bis die Ergebnisse vorliegen, soll die Trinkwasserversorgung in der Kaserne unterbrochen bleiben. Stattdessen arbeitet die Bundeswehr mit Kanistern. Berichte, wonach es in den Reihen der Soldaten auch Krankheitsfälle gegeben habe, bestätigte die Bundeswehr nach Prüfung nicht.