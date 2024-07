Auch Wien war Ziel Nach geplantem Anschlag auf Kölner Dom — Mann in Zelle gestorben

Ein Mann, der in Folge von Terror-Ermittlungen aus Österreich in die russische Republik Dagestan abgeschoben werden sollte, ist tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, handelt es sich um eine der vier Personen, die nach Terrorwarnungen in Wien und Köln in der österreichischen Hauptstadt Wien in Untersuchungshaft genommen worden waren.