Fahndungserfolg in Köln „Aktenzeichen XY“ führt zu Festnahmen nach brutalem Angriff auf Obdachlose

Nach einem Beitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ sind fast zwei Jahre nach einem brutalen Angriff auf eine obdachlose Frau in Köln zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Den Fahndungserfolg der Kölner Polizei vermeldete Moderator Rudi Cerne am Mittwoch (3. Juli 2024) im Rahmen der Rubrik „Aktenzeichen XY... Update“.