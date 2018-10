Köln: Mutter des ausgesetzten Neugeborenen meldet sich bei Polizei

Baby lag in Decke gehüllt im Freien

Köln Eine Woche nachdem ein Passant ein Neugeborenes in Köln-Porz entdeckt hat, hat sich nun eine Frau bei der Kölner Polizei gemeldet, die behauptet, die Mutter des Jungen zu sein.

Die 32 Jahre alte Frau kam am Freitagnachmittag auf eine Kölner Wache und erklärte den Beamten, dass sie die Mutter des Babys sei, dass am 29. September in Porz entdeckt worden war.