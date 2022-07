Drei Überfälle in Köln und Baden-Württemberg : Mutmaßliches Mitglied von Juwelen-Räuberbande „Pink Panther“ vor Gericht

Ein mutmaßliches Mitglied der „Pink Panther“-steht unter anderem wegen dieser Tat in Esslingen von Dienstag an in Köln vor Gericht. Foto: dpa/SDMG

Köln Er soll ein Mitglied der international tätigen Juwelen-Räuberbande „Pink Panther“ sein: Am Dienstag steht der 34-jährige Angeklagte vor Gericht. Es geht um Überfälle auf Juweliere und auf einen Geldtransporter.

Vor dem Landgericht Köln beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) ein Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der international tätigen Juwelen-Räuberbande „Pink Panther“. Der 34-Jährige soll an insgesamt drei Überfällen in Köln und Baden-Württemberg mit einer Gesamtbeute von mehr als 700.000 Euro beteiligt gewesen sein. Die Bande hatte in der Vergangenheit immer wieder mit spektakulären Raubüberfällen weltweit Schlagzeilen gemacht.