Köln: Mutmaßlicher Täter gesteht Messerangriff auf Ebay-Verkäuferin in Deutz

Köln Ende August wurde eine Frau in ihrer Wohnung in Köln überfallen und mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter hatte sich als Ebay-Interessent ausgegeben. Jetzt hat er gestanden.

Am 31. August 2018 wurde eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung in Köln-Deutz in ihrer eigenen Wohnung brutal überfallen. Noch am selben Tag hat die Polizei einen 59-jährigen Mann am Tatort verhaftet. „Der Verdächtige hat inzwischen ein Geständnis abgelegt und bleibt weiter in Untersuchungshaft“, bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag unserer Redaktion. Gegen ihn wird wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Weitere Details zum Tatmotiv konnte der Staatsanwalt allerdings nicht preisgeben, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.