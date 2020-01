Prozessauftakt in Köln : 32-Jähriger soll mutmaßlichen Nebenbuhler getötet haben

Prozessauftakt in Köln

Köln Ein Mann will seine Verlobte zurückerobern, da öffnet ein anderer ihm im Bademantel und mit übergestreiftem Kondom die Tür - wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge kam es nun zum Prozess.

Laut Anklageschrift hatte der 32-Jährige im April 2019 seine Verlobte aus der Wohnung des späteren Opfers zurück in die gemeinsam genutzte Wohnung im selben Mietshaus in Köln-Deutz holen wollen. Er habe an die Wohnungstür geklopft und gerufen: „Du, komm nach Hause!“.