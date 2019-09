Prozess in Düsseldorf : Mutmaßliche Terroristin soll in U-Haft für IS geworben haben

Mutmaßliche Terroristin soll in U-Haft für IS geworben haben

Prozess in Düsseldorf

Blick auf das Oberlandesgericht in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Eine mutmaßliche IS-Terroristin soll in der Untersuchungshaft in Köln für die islamistische Terrorgruppe geworben haben. Die Bundesanwaltschaft wirft der 47-Jährigen vor, sich von Köln aus der Terrormiliz angeschlossen zu haben.

Einen entsprechenden Brief der JVA Köln verlas der Vorsitzende Richter Frank Schreiber am Donnerstag im Prozess gegen die 47-jährige Mine K. Man werde der Sache nachgehen und dazu Zeugen laden, kündigte der Richter an.