Köln-Mülheim Lastwagen erfasst Radfahrerin – sie stirbt noch an der Unfallstelle

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Köln ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr die Frau um 8.15 Uhr auf Rendsburger Platz in Köln-Mülheim. Ein Lastwagen hatte die parallel zu ihm in gleicher Richtung fahrende Frau erfasst, als der Fahrer auf ein Tankstellengelände abbog.