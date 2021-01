Polizeieinsatz in Köln : Autofahrer lässt nach Unfall Beifahrerin schwerverletzt zurück

Polizeieinsatz in Köln

Köln In Köln ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer mit seinem Wagen über einen Kreisverkehr geschleudert und überschlug sich. Dann flüchtete er, ohne sich um die schwer verletzte Beifahrerin zu kümmern.

Zeugen sahen in der Nacht gegen 2.40 Uhr in Köln-Mülheim, wie der Smart offenbar unkontrolliert quer über einen bepflanzten Kreisverkehr am Rendsburger Platz geschleudert sei und sich überschlagen habe, berichtet die Polizei. Der schwarz gekleidete Fahrer sei dann aus dem Mietwagen ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet.