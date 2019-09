Schwerer Unfall in Köln : Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Köln Nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw in Köln-Mülheim ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Der Lkw-Fahrer könnte Drogen genommen haben.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei nach fuhr der 44-jährige Lkw-Fahrer gegen 15.20 Uhr auf die Rechtsabbiegerspur des Rendsburger Platzes in Fahrtrichtung Bergischer Ring. Kurz vor der Einmündung stieß er aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Motorradfahrer zusammen.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Lkw-Fahrer Drogen konsumiert haben könnte. Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird der Bereich des Rendsburger Platzes gesperrt. Der Bergische Ring ist in Höhe der Unfallstelle einspurig befahrbar.

(dtm)