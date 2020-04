Zusammenstoß mit Kleintransporter : Motorradfahrer bei Unfall in Köln getötet

Motorradfahrer bei Unfall in Köln getötet

Köln Schwerer Unfall in Köln-Gremberghoven: Ein Kleintransporter ist offenbar beim Wenden mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 50-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend in Köln tödlich verletzt worden. Laut Auskunft eines Polizeisprechers wollte der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der Höhe einer Bushaltestelle wenden. Dabei übersah er ein Motorrad, das mit dem Transporter zusammenstieß. Beide Fahrzeuge fingen unmittelbar Feuer. Der Rettungsdienst versuchte laut Polizei rund 45 Minuten lang, den Motorradfahrer zu reanimieren. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.