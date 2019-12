86 Millionen Euro wert : Methadon-Schmuggel aus Köln – Zoll stellt 2400 Flaschen sicher

Köln/Moskau Der russische Zoll hat nach eigenen Angaben 2400 Liter-Flaschen mit dem Drogenersatzstoff Methadon in einer Maschine aus Köln sichergestellt. Die Kisten mit der durchsichtigen und falsch deklarierten Flüssigkeit seien nach Ankunft der Maschine sichergestellt worden.

Der russische Zoll hat nach eigenen Angaben 2400 Liter-Flaschen mit dem Drogenersatzstoff Methadon aus Deutschland in Moskau sichergestellt. Die Kisten mit der durchsichtigen und falsch deklarierten Flüssigkeit seien auf dem Flughafen Wnukowo nach Ankunft einer Maschine aus Köln sichergestellt worden, teilte der Zoll am Dienstag mit.

Die Beamten gaben den Schwarzmarktwert mit bis zu 6 Milliarden Rubel (86 Millionen Euro) an. Der als Heroinersatz genutzte Stoff sei in deutlich höherer Konzentration als angegeben in den Flaschen gefunden worden.