Opfer wurde schwerer Pflegefall Mordversuch mit Insulin an Schwiegervater in Köln – Verurteilung ist rechtskräftig

Die Verurteilung einer Frau in Köln wegen eines versuchten Mordes an ihrem Schwiegervater mit einer Überdosis Insulin ist rechtskräftig. Das teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Dienstag mit. Der 2. Strafsenat habe die Revision der Angeklagten gegen das Urteil aus dem Oktober 2022 „ganz überwiegend verworfen“ und ihre Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestätigt. Das Urteil sei lediglich in anderen Punkten – dabei ging es unter anderem um finanzielle Aspekte – verändert worden.