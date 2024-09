Gegen Willen der Anwohner Mohrenstraße in Kölner Altstadt wird umbenannt – so wird sie heißen

Das Wort „Mohr“ wird heute als rassistisch angesehen. Vor vielen Jahren war dies jedoch nicht der Fall. Deshalb wurden auch Straßen und Geschäfte so genannt. In den vergangenen Jahren wechselten Städte in NRW jedoch den Namen, um den umstrittenen Begriff aus dem Stadtbild zu entfernen. Nun gibt es eine weitere Umbenennung in Köln, jedoch gegen den Willen der Anwohner.