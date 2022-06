Prozess in Köln : Mithäftling soll als Zeuge gegen Thomas Drach aussagen

Köln Gegenüber einem Mitgefangenen soll Thomas Drach drei Raubüberfälle auf Geldtransporter eingeräumt haben. Nun soll der Häftling darüber vor Gericht aussagen. Der Prozess geht Montag weiter.

Im Prozess gegen den ehemaligen Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen mehrerer Raubüberfälle wird am Montag (13.30 Uhr) die Aussage eines Mithäftlings erwartet. Der ehemalige Mitinsasse Drachs in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf soll bei der Staatsanwaltschaft angegeben haben, dass Drach ihm gegenüber drei der vier angeklagten Raubüberfälle auf Geldtransporter eingeräumt habe. Das Gespräch zwischen dem Zeugen und Drach soll während einer Freizeitaktivität in der Untersuchungshaft stattgefunden haben, wie aus dem Antrag eines Verteidigers von Drachs Mitangeklagtem im Prozess hervorging.

Drach werden vor dem Kölner Landgericht vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg zur Last gelegt. Zudem ist er wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll auf zwei Geldboten geschossen und diese erheblich verletzt haben. Neben dem 62-Jährigen ist noch ein mutmaßlicher Komplize in dem Verfahren angeklagt.