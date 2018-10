Köln: Mitglied von Leverkusener Großfamilie steht vor Gericht

Michael G. (r.) neben seinem Verteidiger Edip Resit am Montag im Kölner Landgericht. Foto: Hauser

Köln Michael G. und seine Verwandten sind weit über Leverkusen hinaus bekannt: Immer wieder stehen Mitglieder der Familie vor Gericht. In Köln muss sich der 41-Jährige nun einmal mehr wegen Bandenbetrugs verantworten.

Michael G. soll in Saal 210 des Kölner Landgerichts eigentlich nur die Frage nach seinem Familienstand beantworten, da fließen seine Tränen. Der 41-Jährige tupft sich immer wieder mit einem Taschentuch ins Gesicht, bevor er sagt: „Verheiratet nach Roma-Art, vier Kinder, vier Enkelkinder.“ Die Verwandtschaft im Zuschauersaal leidet mit ihm und schnäuzt in Papiertaschentücher. Besonders haftempfindlich, wie es im Juristendeutsch heißt, dürfte der Angeklagte aber nicht sein. „Don Mikael“, wie das Mitglied einer Leverkusener Roma-Großfamilie genannt wird, ist mehrfach vorbestraft. Er hat schon mehr als fünf Jahre im Gefängnis verbracht, vor allem wegen Betrugs – seine Opfer waren meist ältere Menschen.

Im Prozess, der am Montag in Köln startete, geht es wieder um gewerbsmäßigen Bandenbetrug. Neben Michael G. hat die Staatsanwaltschaft zwei weitere Männer angeklagt: G.s Cousin Richard K. und Romek T., 39 und 51 Jahre alt. Zu dritt sollen sie ein älteres Ehepaar aus Niedersachsen mit dem so genannten Teppichtrick um 80.000 Euro betrogen haben. Michael G. soll sich das Vertrauen des Paares (beide 76 Jahre alt) ab April 2017 nach und nach erschlichen haben. Er gab sich als Teppichhändler „Mustafa“ aus, man habe vor zehn Jahren schon einmal Geschäfte miteinander gemacht.