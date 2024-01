Landgericht Köln Mitbewohnerin zu Tode gequält – lebenslange Haft gefordert

Die 21-Jährige war nach einem Hinweis einer Bekannten von der Polizei aus der Wohnung befreit und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb sie wenige Wochen später unter anderem an einem Nierenversagen. Grund hierfür sei Verdursten gewesen, da die Angeklagten der jungen Frau nicht ausreichend zu trinken gegeben hätten, sagte die Staatsanwältin in ihrem Schlussvortrag.