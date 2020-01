Prozess in Köln : Mitarbeiter fotografierte Erotik-Kalender von Chefin ab

Köln Drei Mitarbeiter einer Kölner Wohlfahrtsorganisation sollen erotische Bilder ihrer Chefin weiterverbreitet haben, die die Frau in Form eines Kalenders ihrem Freund geschenkt hatte. Nun mussten sie sich vor Gericht verantworten.

Sie waren gute Arbeitskollegen, heute reden sie kein Wort mehr miteinander. Die Stimmung unter den Angeklagten in Saal 217 des Kölner Amtsgerichts ist eisig. Angeklagt sind die 23, 25 und 28 Jahre alten Männer, weil sie im Sommer 2018 Nacktfotos ihrer ehemaligen Chefin in Umlauf gebracht haben sollen. Sie arbeiteten damals als Rettungshelfer und Sanitäter bei einer Kölner Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation.

Ihre Teamleiterin war mit einem ihrer Kollegen fest liiert, jedenfalls hatte sie ihm einen Kalender mit erotischen Fotos von sich geschenkt – den der Mann in seinem Spind verschlossen hatte. Bei einem „kollegialen Zusammentreffen“, wie einer der Angeklagten sagt, habe man an einem Sommerabend am Kiosk fünf bis sechs Flaschen Bier getrunken und das Gespräch sei „auf den Kalender gekommen“, von dessen Existenz offenbar alle irgendwie gehört hatten. „Wir könnten ja mal nachgucken“, soll einer von ihnen gesagt haben.

Mit einem Dietrich brach einer das Spind-Schloss auf, die Männer schauten sich die Fotos an und Tim K. (Name geändert) soll jedes der zwölf Kalenderblätter mit seinem Handy abfotografiert haben. An mindestens zwei weitere Kollegen soll er die Bilder dann weitergeleitet haben. Beides bestreitet der 28-Jährige, der wie ein weiterer Kollege nach der Aktion seinen Job verloren hat und heute bei einem Abschleppdienst arbeitet. „Ich hatte damals Nachtschicht“, sagt er. Er sei nur zufällig zu den anderen gestoßen. „Es gab die ganze Zeit schon das Gerücht, dass der Kalender in dem Spind sein soll.“ Doch ein Zeuge, ebenfalls ein Rettungssanitäter, belastet ihn schwer. „Tim hat mir die Fotos geschickt, zwölf Bilder“, sagt er. Und er hat sogar noch den Chat, für den sich der Staatsanwalt und die Amtsrichterin sehr interessieren. Schließlich legt K. ein Geständnis ab.