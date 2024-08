Klageschrift eingegangen Missbrauchsopfer verlangt 800.000 Euro von Erzbistum Köln

Im vergangenen Jahr hatte das Kölner Landgericht einem Mann 300.000 Schadenersatz zugesprochen, der als Jugendlicher von einem inzwischen gestorbenen Priester missbraucht worden war. In einem weiteren Fall, in dem das Opfer 830.000 Euro fordert, wird in Kürze das Urteil erwartet. Klägerin ist hier die frühere Pflegetochter eines Priesters, der wegen sexuellen Missbrauchs zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Das Kölner Landgericht machte aber bereits deutlich, dass es dieser Klage wenig Chancen einräumt.