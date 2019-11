Kinderporno-Ermittlungen in NRW weiten sich aus : „Ein Missbrauchsverfahren solchen Umfangs hatten wir in Köln noch nicht“

Köln Sie sollen ihre eigenen Kinder sexuell missbraucht und Videos der Taten mit Hunderten anderen in Handy-Chats geteilt haben. Sechs Männer wurden festgenommen, doch die Ermittlungen stehen erst am Anfang.

Und auch die Zahl der Beschuldigten dürfte sich weiter erhöhen. Nachdem am Dienstagabend ein 38-Jähriger in Krefeld festgenommen worden war, durchsuchte die Polizei in der Nacht zwei Wohnungen in Aachen und Viersen und nahm einen 39 Jahre alten Mann in Aachen fest. Dort leben seine Kinder, er selbst hat eine Wohnung in Viersen. Der Mann aus Krefeld hatte die Beamten in ersten Vernehmungen auf die Spur dieses Mannes gebracht. In beiden Fällen werden die Voraussetzungen für Haftbefehle noch geprüft. Innerhalb einer Woche wurden nun sechs Männer festgenommen, fünf kommen aus NRW, einer aus Hessen. Sie alle sind verdächtig, teilweise ihre eigenen Kinder und Stiefkinder schwer sexuell missbraucht zu haben. Es gibt Videos und Bilder der Taten, die in Handy-Chats getauscht wurden. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer spricht von „einer bisher unbekannten Anzahl von Personen“, die in diesen Chats miteinander in Kontakt standen.