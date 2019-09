Verfolgungsjagd von Köln nach Essen : Wer fuhr den BMW der minderjährigen Blitzeinbrecher?

Köln/Essen Fünf Kinder haben am Wochenende die Polizei in Atem gehalten: Sie sollen in ein Kölner Elektronikgeschäft eingebrochen und dann mit einem BMW über die Autobahn geflüchtet sein. Doch wer hat das Tatfahrzeug gesteuert?

Nachdem die Polizei am Wochenende fünf tatverdächtige Jungen zwischen zwölf und 14 Jahren nach einem Blitzeinbruch in ein Kölner Elektronikgeschäft und einer 69-Kilometer-Verfolgungsjagd in Essen gestoppt hat, sind nun weitere Details bekannt geworden. Wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer mitteilte, suchen die Ermittler nach einem sechsten Tatverdächtigen. „Wir gehen davon aus, dass das Tatfahrzeug mit einer weiteren Person besetzt war“, sagt er. Gut möglich also, dass doch ein Erwachsener den silberfarbenen 3er BMW gefahren ist, und nicht eines der fünf Kinder. Nachdem Einsatzkräfte das Auto in Essen-Kettwig angehalten hatten, flüchtete der Unbekannte zu Fuß und konnte bislang nicht identifiziert werden.

Inzwischen steht fest, dass die fünf Jungs in Duisburg leben. „Alle fünf sind im Ruhrgebiet polizeibekannt“, sagt Bremer. Sie wurden vernommen und dann ihren Eltern übergeben. Der Fluchtwagen gehört einem rumänischen Halter. Die Kennzeichen waren kurz vor der Tat an einem anderen BMW in Duisburg abgeschraubt und gestohlen worden. „Die Umstände, unter denen die Jugendlichen an den Wagen gelangt sind, sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen“, sagt ein Sprecher der Kölner Polizei.

Zeugen hatten Samstagnacht um 2.47 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie beobachtet hatten, dass fünf Personen in das Geschäft an der Ehrenstraße in der Kölner Innenstadt eingebrochen waren. Die Täter hatten die gläserne Eingangstür eingeschlagen – womit, ist noch ungeklärt. Mit Elektronikgeräten im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten sie nach Angaben der Polizei in dem silbernen BMW. Auf der A57 setzte sich ein Streifenwagen hinter den BMW. Laut Polizei fuhr der Wagen streckenweise bis zu Tempo 200. Die Verfolgungsfahrt ging über die A44 weiter auf die A52. Inzwischen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Rund 70 Kilometer vom Tatort entfernt endete die Fahrt in Essen.

(hsr)